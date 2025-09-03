『絶望ライン工独身獄中記』を読む棲み処としている賃貸アパートの他、別にマンションの一角を間借りしている。そこは某制作会社の1拠点であるが、私は家賃を支払い音楽労働専用のスタジオとして使わせてもらっている。借りて何年になるか正確にはわからぬが、覚えている限り運営会社は2度変わり看板もボスもその都度変わった。仕事がなくアルバイトで生計を立てていた時分も、今のように半ば趣味の延長のように音楽を作っていて