ジャルパック（JALパック）は、国内宿泊の「JALイージーホテル」で、8月27日午前10時から9月10日までタイムセールを開催している。「JALイージーホテル」では、品川プリンスホテル（2名素泊まり）が9,562円から、ホテルJALシティ札幌 中島公園（同）が8,459円から、コンフォートホテル新潟駅前（同）が3,700円から、アートホテル石垣島（4名素泊まり）が7,628円からなど。宿泊期間は8月8日から2026年8月12日宿泊分まで。航空券＋宿