『家族ではない私たち ―児童養護施設・すみれの家―』（野広実由：漫画、ヨシキ：監修/ぶんか社）第6回【全6回】【漫画】『家族ではない私たち ―児童養護施設・すみれの家―』を第1回から読む住宅地に佇む普通の一軒家。この家には5人の子供たちを含む、家族ではない人たちが住んでいる。咲倉あさひは、児童養護施設のグループホーム「すみれの家」で新米職員として働き始めた。そこには、年齢や性格、境遇が異なる5人の少女が