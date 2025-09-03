歩道に乗り上げた白いワゴン車。そのすぐ近くには倒れた人を救助するため集まった人の姿が。（石田記者）「事故があった現場です。車２台が衝突し、１台が歩道に突っ込みました。現場には破片が散乱しています」事故があったのは札幌市中央区北１条西２丁目付近の交差点です。９月３日午後２時まえ、目撃者から「ダンプカーとハイエースの事故」「車と歩行者の事故」など警察に通報が相次ぎました。 警察によります