県庁では3日、新たに健康経営推進企業と事業所に認定された、県内の103の企業と事業所に認定証が交付されました。 （日本ベネックス 小林 洋平 代表取締役社長） 「心身ともに健康であることが、自分の力を発揮する最大限の取り組み。意識の問題でもあるので（従業員には)健康を意識してほしい」 （県福祉保健部 鶴田 小百合 企画監） 「従業員の健康が会社の財産。健康経営という考え方のもと、経営者が(健康づくり