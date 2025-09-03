◇プロ野球セ・リーグ 中日-阪神(3日、バンテリンドーム)中日が5、6回と猛攻。中核と若手が活躍して阪神から逆転、そして突き放しました。1点を追う5回、2アウトから田中幹也選手がフォアボールでつないで1、2塁とすると、続く3番・上林誠知選手がライトへタイムリーヒットを放ち、2塁ランナー岡林勇希選手が生還。ここで同点に追いつくと、さらに4番・細川成也選手は2球目をライトスタンドへ。阪神先発・伊藤将司投手から勝ち越し