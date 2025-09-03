記者会見する「コモンウェルス・フュージョン・システムズ」のボブ・マムガードCEO＝3日午前、東京都内（同社提供）次世代エネルギーとして注目される核融合発電の実現を目指す米新興企業「コモンウェルス・フュージョン・システムズ（CFS）」は3日、三菱商事や三井物産など日本企業12社から出資を受けたと発表した。2030年代前半の商用化を目指しており、日本からの投資や技術導入を活用し開発を加速する。CFSは今回、日本以