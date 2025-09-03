「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）中日・石川昂弥内野手に待望の今季１号が飛びだした。２点リードの六回、無死。阪神・伊藤将から左翼席中段へ運ぶ一発を放った。期待の長距離砲の一発に本拠地は大歓声。石川昂もダイヤモンドを一周しながら、思わず笑みを浮かべた。石川昂は「打ったボールはツーシームだと思います。少し前に出されましたがなんとか対応できました。チームに貢献できて嬉しいです」とコメントし