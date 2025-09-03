Cygamesの人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新CMが、9月3日（水）12時からオンエアスタート！今回登場するのは、競馬ファンならおなじみの“黄金トリオ”オルフェーヴル、ドリームジャーニー、そしてステイゴールドの3人だ。【ウマ娘】ゴールドシップ役・上田瞳＆スイープトウショウ役・杉浦しおりら豪華声優4名が帯広競馬場に集結！ウマ娘×ばんえい十勝トークショー開催個性全開前回はスティルインラブらが登場