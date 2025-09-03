【モデルプレス＝2025/09/03】俳優・アーティストの福山雅治、女優の有村架純が3日、東京・新宿で開催された映画『ブラック・ショーマン』（9月12日より公開）公開直前イベントに出席。街中に登場し、通行人を驚かせた。【写真】福山雅治、若かりし頃の短髪＆20年後の長髪姿で比較ショット◆福山雅治＆有村架純、新宿に降臨新宿に集ったファンの前に笑顔で登場した福山は「東京に18歳の頃にやって来て、今から37〜8年前？上京して