今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はお弁当屋でバイトをしています。ある日、いつもいるマネージャーがお休みで……？急いでいたので、お客さんに焦げたお弁当を渡してしまった主人公。そのお客さんからクレームの電話が来ました。このあと主人公はどう対応するのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：吉尾きくよしライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】お客さん