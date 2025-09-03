元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが３日、自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを公開した。「久々に、パーマヘア。嬉（うれ）しい」と肩上の長さでラフな感じにゆるくウェーブした髪形になった自身のショットをアップ。続けて「そして、このあと、この白いＴシャツでトムヤムクンフォー食べたけど汚さなかった！嬉しい」とつづった。この投稿には「かわいい」「すごくお似合いです」などの声が寄せられ