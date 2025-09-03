◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（３日・マツダスタジアム）広島の大瀬良大地投手は、自己ワーストの７四球と制球を乱しながら、７勝目の権利を手にした。５回までに１０１球を要しながら、２安打１失点で踏ん張った。０―１の５回１死二、三塁の好機で代打を送られたが、代打・前川の打球をＤｅＮＡの遊撃・京田が後逸して２者が生還し、逆転に成功した。初回１死から連続四球も、後続を斬って無失点。２回は先頭四球