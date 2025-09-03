深津絵里 オダギリジョー監督、池松壮亮、深津絵里が３日、都内で行われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（９月26日公開）舞台挨拶付き特別上映に登壇した。⽝の気持ちが分かり過ぎる、超優秀なハンドラー・羽衣弥生役を務めた深津絵里。映画出演は８年ぶり。オダギリとはNHKの朝ドラ『カムカムエヴリバディ』で共演しているが「撮影中に『映画になるかもしれないです』と伺って、その時は