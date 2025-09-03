◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が自己最多更新のシーズン２０号ソロを放った。逆転された直後の６回。先頭で３ボールから大野の１４２キロ直球を迷いなく振り抜き、左翼席に突き刺した。８月２９日・巨人戦（甲子園）以来、４試合ぶりのアーチ。シーズン打点も「７６」に更新した。