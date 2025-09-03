東京世界陸上（東京・国立競技場）開幕まで１０日となった３日、東京スカイツリーのライティングセレモニーが行われた。日本代表へのエールを込めて、ユニホームカラーのサンライズレッドにライティングされた。セレモニーには日本陸連の有森裕子会長、高野進さん、山下佐知子さんら前回の１９９１年東京世界陸上に出場したレジェンドが登壇。有森会長は「とにかく全ての選手に、全てを力に、自分が求める目標に全力で向かって