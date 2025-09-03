このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。自分の体に思わぬ病気があると分かった時、主治医と共に納得のいく治療に進めるのは何よりありがたいですよね。ただ、主治医の腕の問題ではなく、人間としてのフィーリングが合うかどうかというのも、治療を進めるには大切な要素かもしれません。今は昔よりずっとセカンドオピニオンの医師に意見を聞きやすくなったの