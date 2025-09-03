創業70年以上の技術を誇るインナーウェアメーカーMICと、スタイリスト安野ともこのジュエリーブランド「CASUCA」による「CASUCA HADA」から、新ライン「BOTANICA」が登場しました。オーガニックコットンと植物由来の染料を使用したナチュラルな心地よさが魅力で、ノンワイヤーながら美しいバストラインを演出する実力派♡毎日を軽やかに彩るインナーです。 オーガニックコ