「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神の森下翔太外野手が自己最多を更新する、２０号ソロを放った。先発の伊藤将が一挙４失点した直後だった。六回に先頭で大野から左翼席に一発。逆転を許した直後に反撃の一発となった。これがバンテリンドームでは初アーチ。またシーズン１２６安打は２４年の自己最多に並んだ。