「8月中旬、【画像①】のような金色のトンボがいた」とRSK山陽放送報道部に写真が届きました。 【写真を見る】金色のトンボを発見！羽化の直後だけみられる貴重な姿【岡山】 「ブルービーを探していたら、綺麗なトンボが自分の周りを飛んでいたのでパチリしました」というコメントが添えられていました。 撮影地は、岡山市北区だといいます。昆虫の生態などに詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。