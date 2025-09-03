新旧子役対決!??怪演?の裏では…女優の安達祐実(43)がインスタグラムを更新。?35歳年下女優?との「バチバチ」2ショットが反響を呼んでいる。「最終回、バチバチです！」とつづり、2日に最終回を迎えたテレビドラマ「誘拐の日」(テレビ朝日)で共演した子役の永尾柚乃(8)との2ショットをアップ。同じ黒色コーデ姿で、安達が後ろから永尾の肩を抱き体を寄せ合う1枚となっている。記憶喪失の天才少女･七瀬凛を演じた永尾と、凛を