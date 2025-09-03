◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは栗原陵矢の珍しい内野手への?犠飛?で追加点を挙げた。5点リードの3回。三塁打の中村晃を塁上に置いた無死三塁で、栗原陵矢の飛球は一塁側のファウルグラウンドへ。一塁手の頓宮裕真が体勢を崩しながらフェンス際で捕球すると、三塁走者の中村晃がタッチアップで生還した。栗原の打撃結果は一邪飛で内野への飛球だったため、犠飛は記録されず、打点