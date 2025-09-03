スウェット姿でゆるっとオフショットアイドルグループ「=LOVE(イコールラブ)」の?みりにゃ?こと、大谷映美里(27)が珍しいスウェット姿の近影を公開し、絶賛されている。「スウェット先にXに載せたら好評で嬉しかった〜」と書き込み、自身がプロデュースするアパレルブランドの白やグレーのパーカースウェットセットアップ姿を披露。「私もスウェット大好きさらっとした生地でゆるっと着られるよ！！ベレー帽も今回発売にな