気象庁は3日午後5時28分、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。熱帯低気圧が台風に発達し、4日にかけて南西諸島や西日本にかなり接近し、5日には東日本にもかなり接近する。西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、南西諸島と東日本では注意・警戒を、また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意をそれぞれ呼びかけた。［気象概況］3日午後3時の観測によると、熱帯低気圧が南大東島の