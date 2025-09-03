「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本−ブルガリア」（３日、有明アリーナ）男子の世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合が行われ、高橋藍（サントリー）が執念のキックレシーブをした後に、カメラマンエリアに突っ込み、ヒヤリとする場面があった。足を懸命に伸ばしてボールを上げたあと、勢い余ってそのままカメラマンエリアに突っ込んだ高橋。会場は騒然となった。幸い高橋、カメラマンとも怪我