業務上横領の罪に問われていた公立玉名中央病院の元病院長に3日、無罪が言い渡されました。熊本地裁は「犯罪の証明がない」と結論付けました。 無罪判決を受けたのは、旧・公立玉名中央病院（現・くまもと県北病院）の元病院長中野哲雄被告(73)です。中野被告は2016年3月、自分名義の車を購入するために研究や業務のための経費700万円あまりを病院の口座から横領したとして2021年に逮捕されました。熊本地検は不起訴としました