関東の1都5県に線状降水帯が発生するおそれがあります。さらに、台風15号発生のおそれも出てきました。突然、空気を切り裂くように轟く雷鳴。栃木県では大雨とともに雷も局所的に発生しました。「ひさし」から滝のように流れ落ちる大雨。栃木県那須烏山市では午後3時ごろ、突然、激しい雨が降り始めました。撮影者は…撮影者「バケツをひっくり返したような雨でした」報告「先ほどまで晴れていましたが、突如、大粒の雨が降り始め