◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月3日バンテリンD）阪神・森下翔太外野手（25）が、中日戦の6回先頭で自身初の20号ソロを放った。先発・大野雄大が3ボールから投じた高め直球を振り抜き、左翼席へ突き刺した。バンテリンドームでも、プロ3年目で初の本塁打となった。