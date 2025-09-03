横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は３日、発達する熱帯低気圧に関する気象情報を発表した。今後、台風となり、神奈川県内には５日午後に最も接近する見込みだ。４日夜から局地的に激しい雨が降り、５日にかけて総雨量２００ミリ超の大雨になる恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意を呼びかけている。気象台によると、熱帯低気圧は３日午後３時時点で南大東島の南南東にあり、１時間におよそ