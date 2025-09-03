災害時に通信障害が起きた想定で、第十管区海上保安本部と通信事業者などが合同訓練をしました。 3日の訓練には九州電力送配電や通信事業者など5社が参加し、離島にある基地局が被害を受け、通信障害が発生した想定で行われました。 （記者）「災害で通信サービスが使えなくなったとき、それを復旧させるための機材がヘリコプターに運び込まれています」 災害時には複数の通信事業者の機材を被災地に運ぶことが必要