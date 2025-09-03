地震が続くトカラ列島の十島村へ、鹿児島県議会議員から義援金が贈られました。 3日は県議会議員から集まった34万円が十島村の久保源一郎村長に渡されました。 トカラ列島では今年6月から地震活動が続いていて、7月3日には最大となる震度6弱を観測。今月1日も震度4を観測しています。 悪石島と小宝島の合わせて67人が一時、島外避難しましたが、現在は全員が島に戻り生活しています。 （十島村・久保源一郎村長）「本当にお世