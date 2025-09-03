鹿児島県の委員会は3日、鹿児島市の住吉町15番街区の整備事業者を、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光に選定しました。 最優秀提案者に選ばれたのは、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光です。 住吉町15番街区をめぐっては、所有する県が利活用を希望する事業者を公募し、鹿児島国際観光1社のみが応募していました。 県の評価委員会は、海の屋台村や循環バスの運行などによる賑わいの創出や回遊