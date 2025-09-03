1993年に鹿児島県南さつま市金峰町の扇山地区で20人が亡くなった土砂災害からきょう9月3日で32年です。現地では遺族らが犠牲者を偲びました。 （記者）「南さつま市の山あいの集落です。32年前のきょう、あの山が崩れ、この場所を土砂が襲いました」 1993年9月3日。台風13号が薩摩半島に上陸し、南さつま市金峰町では1時間に114ミリの猛烈な雨が降りました。 扇山地区では、住民たちが避難していた民家を土砂が直撃、20人が亡く