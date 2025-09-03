シリーズ「昭和からのメッセージ」です。太平洋戦争では県内各地で空襲被害を受けましたが、焼け野原となった枕崎市では終戦の1か月後に枕崎台風が襲いました。空襲と台風を経験した男性の戦後80年の証言です。 映像は昭和20年3月にアメリカ軍機が撮影した、枕崎市白沢集落への空襲の様子です。 （宮内悦雄さん・87）「朝海岸の砂浜で遊んでいた。母親が大きな声で呼んだ。走って防空壕に入った」 枕崎市に住む宮内