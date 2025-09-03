秋田朝日放送 1日からの大雨で県内５地点で２４時間雨量が観測史上最大となりました。住宅街が冠水するなど各地で被害が出ていて、相次ぐ水害に疲労の声が上がっています。 2日、三種町の山本中学校では近くを流れる三種川が氾濫し、取り残された生徒などがボートで救出されました。県内は2日、９つの川が氾濫、3日未明にかけて雨が降り続きました。能代市松長布では住宅街が冠水。近くを流れる悪土川があふれました