4日（木）のポイントは「台風北上へ」です。熱帯低気圧から発達した台風が九州へ接近するため、午後は次第に雨や雷雨となるでしょう。3日の九州北部は朝から強い日差しが照りつけ、気温がぐんぐん上がりました。日中の最高気温は35℃前後で、久留米では36.5℃、太宰府では36.0℃と体温並みまで上がるなど、9月とは思えない暑さでした。4日は熱帯低気圧が台風へ発達し、九州南部に接近する見込みです。その後は進路を次第に北東に変