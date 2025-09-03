柏崎刈羽原発の再稼働について問う「県民意識調査」の発送が9月3日から始まりました。花角知事は10月末にまとまるこの意識調査の結果などを踏まえ、柏崎刈羽原発の再稼働の是非について判断します。3日に開かれた知事会見。〈花角知事〉「再稼働問題に関する意識調査、県民意識調査。きょうから発送するということでご協力をお願い申し上げたいと思います」3日に発送が始まった柏崎刈羽原発の再稼働に関する「県民意識調査」につい