暑い日にピッタリのささみおかず ヘルシーでリーズナブルなささみは、毎日の食卓に取り入れたい食材。でも「いつも同じ使い方になってしまう…」とレパートリーに悩むこともありますよね。そんな方におすすめしたいレシピが「ささみの丸め香り焼き」。切って丸めて焼くだけの手軽さなのに、大葉の爽やかさとゆかりの風味がアクセントになって、箸が止まらないおいしさに仕上がります。お弁当のおかずやおつまみにもぴったりですよ