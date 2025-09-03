◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第１戦横浜ＦＣ―神戸（３日・ニッパツ）今季リーグ戦では１勝１敗としている横浜FCと神戸の対決は、０―０で前半戦を終えた。準々決勝はホーム＆アウェー方式で行われる。神戸は、８月３０日のリーグ戦・横浜ＦＭ戦（１〇０、ノエスタ）からＤＦ山川哲史以外の１０人を入れ替えて臨んだ。順大在学中のＤＦ入江羚介（３年）も左ＳＢでスタメン出場し、プロデビュー。相手の右ウイングバックであ