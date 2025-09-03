◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）阪神の先発・伊藤将司投手が一挙４失点で逆転を許した。１―０の５回２死一、二塁。上林に同点の右前適時打を浴びると、続く細川に右翼席へ勝ち越し３ランを献上した。歓喜に沸く右翼席をぼう然と見つめるしかない左腕。毎回ランナーを出しながら粘ってきたが、ついに“決壊”した。