中学生最速を決める全国大会の陸上男子100mで日本一になった山口市の中学生が市長に喜びの報告をしました。山口市役所を訪れたのは、山口市の大内中学校3年生で陸上チーム「山口FSL」に所属する柏田琉依さんです。柏田さんは、先月沖縄で開催された「全日本中学校陸上選手権」男子100mに出場。身長179センチの恵まれた体格で大きなストライドを武器に先頭を走ります。1着でゴール10秒71の記録で見事日本一に輝きました