第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表は３日、糸満市にある平和祈念公園を訪問した。地元ガイドの案内に熱心に耳を傾けながら、「平和の礎」や「全学徒隊の碑」などを見学。献花も行った主将の阿部葉太外野手（横浜＝３年）は「どれだけ悲惨だったか。こういった方々がいて、今、自分たちが野球ができていることに感謝したい」と話した。「平和の礎」には、国籍や軍人・民間人の区別なく、沖縄