こたけ正義感が8月31日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、DJ KOOの主催イベントでの一幕を明かした。 パーソナリティのこたけ正義感は「DJ KOOさんのイベントにね、出させていただいたんですけども」と語り出した。 「DJ KOO presents ちゃんKOOお笑いLIVE!!」という、DJ KOOが主催するお笑いイベント。8月24日は昼・夜公演があり、こたけが出演した夜の部はナイツや真空ジェシカなども出演した。