山口市秋穂の中学生がいま和菓子屋さんとコラボして饅頭づくりに取り組んでいます。きのうは試作品を作ったのですが…さて、そのお味は？型に生地を流し入れ・・・薄くした餡を乗せて焼いていきます。秋穂中学校の2年生が作っているのは地域で100年以上親しまれてきた「秋穂饅頭」です。秋穂中学校では地域活性化を目的に地元の和菓子屋＝菓秋やませと協力し、6月からオリジナルの秋穂饅頭づくりを進めてきました。饅頭には秋穂の