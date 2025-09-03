交際相手の生後８か月の長男に暴行を加えたとして、警視庁は３日、東京都江戸川区、会社員の男（２１）を傷害容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１日。発表によると、男は５月２日、自宅アパートで、交際相手の２０歳代女性の長男の顔を平手で２回殴り、約２週間の皮下出血を負わせた疑い。「ゴミを口に含むのをやめなかったので、イライラしてたたいた」と容疑を認めている。同月６日、男と女性が、発熱した長男を都内の病院