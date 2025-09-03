県は2日からの大雨の被害状況について発表しました。3日午後1時現在で、人的被害は上越市で軽傷1人です。落石により左腕や左胸にケガをしたと確認されています。住宅の被害は県内で25棟（床上浸水1棟、床下浸水24棟）で、このうち23棟が上越市、新潟市と三条市で1棟ずつということです。このほか主な影響として、JRの在来線やえちごトキめき鉄道、北越急行で運休や運転見合わせが相次いだほか、北陸自動車道（糸魚川IC～柿崎