半導体業界への理解を深めてもらおうと、周南市などで県内や広島の学生を対象に会社見学ツアーが開かれました。ツアーに参加したのは、県内や広島県の大学に通う大学生と大学院生15人です。一行がまず訪れたのは周南市の総合化学メーカー＝トクヤマ。「徳山が全ての始まりの地でソーダ灰を作り続けている。もちろんいまも作り続けているので107年間作り続けている製品」トクヤマではガラスや洗剤な