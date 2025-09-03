9月1日、Bリーグに所属する愛知県内4クラブが合同で大村秀章愛知県知事を表敬訪問した。出席したのはシーホース三河、三遠ネオフェニックス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ファイティングイーグルス名古屋の4クラブで、Bリーグの島田慎二チェアマンも同席した。 シーホース三河からは寺部康弘取締役社長とシェーファーアヴィ幸樹が参加。シェーファӦ