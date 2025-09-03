中国5県の知事による会議が広島市で開かれ、東京一極集中の是正などを国に求める共同アピールを採択しました。戦後80年の節目を迎えた被爆地ヒロシマ。中国5県の知事はまず、平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花しました。そして3月に開業した、広島駅の新しい駅ビル「minamoa」を視察。中国・四国地方では最大の駅ビルで、先月（8月）からは2階部分に路面電車が乗り入れるようになっています。（大坪記者）「広島駅