シャオ・ジャンが主演を務めた中国ドラマ『氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-』のメイキング映像が公開された。 参考：シャオ・ジャンの告白シーンも『氷に恋したサンシャイン』本編映像公開 本作は、26歳の新人デザイナー盛陽（ション・ヤン）が10年前から想いを寄せる、36歳のCM監督・簡氷（ジエン・ビン）と広告業界を舞台に繰り広げられる格差越えラブストーリー。 主人公・盛陽を演じる